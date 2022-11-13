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اقتصاد مصر

عجز الميزان التجاري المصري يرتفع إلى 4.2 مليار دولار في أغسطس

وسط انخفاض الصادرات بوتيرة أعلى من تراجع الواردات

دبي - العربية.نت
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ارتفعت قيمة عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 0.6% خلال أغسطس الماضي، لتسجل 4.18 مليار دولار، مقابل 4.15 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2021.

وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، انخفاض قيمـة صادرات مصر بنسبة 7.6%، لتبلغ 3.33 مليار دولار خلال أغسطس 2022 مقابل 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ولفتت النشرة، إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 19.8%، وبترول خام بنسبة 49%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.6%، وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 17%.

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وفي المقابل زادت قيمة صادرات بعض السلع خلال أغسطس الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 179.1%، وأسمدة بنسبة 25.4%، وملابس جاهزة بنسبة 12.1%، وفواكه طازجة بنسبة 72.8%.

أضافت النشرة، أن قيمة الواردات تراجعت بنسبة 3.2% لتسجل 7.51 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقابل 7.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجعت ذلك، إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 21.8%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 4.7%، وذرة بنسبة 16%، وفول صويا بنسبه 7.5%.

ونوهت أن قيمة واردات بعض السلع قد ارتفعت خلال أغسطس الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها بترول خام بنسبة 91.8%، ومنتجات بترول بنسبة 35.2%، وقمح بنسبة 79%، ولدائن باشكالها الأولية بنسبة 7.2%.

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