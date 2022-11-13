اقتصاد مصر
مجلس الوزراء: احتياطي مصر من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام
لا يوجد نقص في الكميات المعروضة من الأرز في الأسواق
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قالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم الأحد، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام.
ووصف البيان الحديث عن وجود نقص في الكميات المعروضة من الأرز في الأسواق بالشائعات.
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وفي سبتمبر الماضي، قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، إن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز.
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