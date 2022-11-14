وزارة المالية السعودية تُطلق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أطلقت وزارة المالية السعودية من خلال المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وبالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية من خلال نظام تحصيل للجهات الحكومية والتي تتيح للمستفيد إتمام عملية دفع رسوم خدماته عبر المنصة الخاصة بكل جهة حكومية تعمل لديها الخدمة عبر وسائل الدفع البنكية: مدى وفيزا وماستر كارد وسداد.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الخدمة تأتي ضمن سعيها إلى تطوير وتنظيم البنية التحتية في التقنيات المالية للجهات الحكومية، والتسهيل على المستفيدين من خلال تقديم خدمات رقمية موحدة ومتكاملة، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، إن هذه الخدمة تأتي في إطار تحسين تجربة العميل ودعم مسيرة التحول الرقمي في إطار بناء مجتمع رقمي متكامل عبر منتجات رقمية ذات جودة وكفاءة عالية تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات الرقمية الحكومية المقدمة لهم.