معدل البطالة في مصر يرتفع إلى 7.4% في الربع الثالث

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 7.4% من إجمالي قوة العمل في الربع الثالث من 2022، ارتفاعا من 7.2% في الربع السابق.

وسجل عدد المتعطلين 2.25 مليون متعطل بنسبة 7.4% من إجمالي قوة العمل (1.307 مليون ذكور، 943 ألف إناث) مقابـل 2.151 مليون متعطل في الربع الثاني من 2022 بارتفاع قدره 99 ألف متعطل بنسـبة 4.6%، وبارتفاع قدره 39 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.8%.

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وبحسب الجهاز، فإن معدل البطالة بين الذكور بلغ 5.2%، و19.1% بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2022، وذلك مقابل 5% بين الذكور، و17.5% بين الإناث في الربع السابق من 2022.

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) خلال الربع الثالث من العام الحالي 61.9% مقابل 61.3% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين.

وبلغ معدل البطالة في الحضر 10.8% من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما مقابل 10.6% في الربع الثاني من عام 2022 مقابل 11.4% في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل معدل البطالة في الريف 4.7% من إجمالي قوة العمل في الريف، مقابل 4.5% في الربع الثاني من 2022 مقابل 4.4% في الربع المماثل من العام السابق.

وجاءت نسبة 84.9% من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثالث لعام 2022.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 30.264 مليون فرد مقابل 29.985 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع قدرها 0.9%، وبلغت قوة العمل في الحضر 13.4 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16.864 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.321 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 4.943 مليون فرد.

وأرجع الجهاز ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 180 ألف مشتغل خلال الربع الثالث من العام الحالي عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار 99 ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 279 ألف فرد.