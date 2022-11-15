هذه قيم الودائع المقابلة لاستيراد سيارات المصريين في الخارج

نشرت الجريدة الرسمية المصرية القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي نص على أنه يحق للمواطن الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستخدام الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق عنها لصالح وزارة المالية.

ويشترط استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، وإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.

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ونص القانون على أنه يتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال، بحسب الأحوال، أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.

ونشرت الجريدة الرسمية قيمة الوديعة الدولارية المستحقة عن استيراد السيارات للمواطنين المقيمين في الخارج؛ والتي تشمل موديلات من 2019 حتى 2023، مصنعة على حسب السعة اللترية.

وتصل قيمة الوديعة للسيارات الكهرباء موديل 2019 تسلا 3 إلى 6300 دولار، أما السيارة فولكس فاغن E-lavida تصل إلى 2352 دولارا.

وعلى مستوى سيارات البنزين فإنها تختلف حسب نوع السيارة وطرازها وسعر المحرك.

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وتتراوح وديعة السيارات حتى 1000 سي سي بين 5500 دولار وحتى 12 ألف دولار، والسيارات من 1001 سي سي وحتى 1600 سي سي فتتراوح بين 7 آلاف دولار وحتى 18 ألف دولار، والسيارات من 1601 سي سي وحتى 2000 سي سي فتتراوح بين 45 ألف دولار وحتى 130 ألف دولار.

والسيارات أعلى من 2000 سي سي تتراوح بين 135 ألف دولار وحتى نحو 900 ألف دولار.