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وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد الراجحي
وزير الموارد البشرية في السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
اقتصاد السعودية

وزير الموارد البشرية: عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 2.2 مليون

متوسط القيمة الاقتصادية للعمل الحر في المملكة تقدر بنحو 7.4 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن أكثر من 2.2 مليون سعودي وسعودية يعملون في القطاع الخاص وهو الرقم الأعلى تاريخياً.

وأضاف الوزير، خلال رئاسته اليوم الثلاثاء، جلسة دراسة "آفاق وتحديات مجال العمل الجديد.. العمل الحر- العمل المرن- العمل عن بُعد"، وذلك ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في نسخته العاشرة، أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة كان 17.7% قبل الرؤية وبلغ حالياً 35.6%.

وأضاف المهندس الراجحي، أنه تم استهداف 11 قراراً للتوطين قبل نهاية العام الحالي، وبلغت نسبة امتثال أصحاب العمل 98%، والامتثال في برنامج حماية الأجور قرابة 80%، كما أن منصة قوى تقدّم 127 خدمة لما يزيد عن 3 ملايين مستخدم وأكثر من مليون شركة"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأشار إلى تأسيس شركة عمل المستقبل في الربع الرابع من العام 2019 لتكون قريبة من القطاع الخاص، ومن الأفراد بالسوق، موضحًا أن الهدف منها تمكين الشباب والشابات في سوق العمل وتطوير مهاراتهم.

وأوضح أن متوسط القيمة الاقتصادية للعمل الحر في المملكة تقدر بنحو 7.4 مليار ريال في العام 2021 لمختلف مجالات العمل الحر والمهن.

وقال الوزير، إن الوزارة أصدرت 3 قرارات وزارية تنظيمية لأنماط العمل المختلفة، وتعمل حاليًا على مشروع مراجعة التشريعات، مشيراً إلى أن إصدار 1.850 مليون وثيقة عمل حر في 225 مهنة، موزعة على (13) فئة، و120 نشاطًا فرعيًا، حيث شكلن الإناث 60% من نسبة الحاصلين عليها، كما أصدرت الوزارة 270 ألف عقد عمل مرو يمّثل الذكور 70% من نسبة الحاصلين عليها، و90 ألف عقد عمل عن بُعد من المنزل، ويمثلن الإناث 85% منهم.

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