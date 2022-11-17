تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من الشعير
الموعد النهائي لتقديم العروض 18 نوفمبر
قال متعاملون أوروبيون، اليوم الخميس، إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء 100 ألف طن من الشعير.
وذكروا أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو غدا الجمعة 18 نوفمبر.
كانت وكالة الأنباء التونسية، قالت إن الاتحاد الأوروبي سيمنح تونس 100 مليون يورو دعما لميزانيتها، وذلك لتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 وعودة النشاط الاقتصادي.
وفي يونيو 2022، قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إنه أقرض تونس 150 مليون يورو لتمويل مشترياتها الدولية من الحبوب.
وأضاف البنك أن القرض يهدف إلى ضمان توفير السيولة لديوان الحبوب الحكومي لشراء الحبوب، وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي لتونس.
ويأتي القرض في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة مالية حادة تسببت في تأخير سداد مستحقات سفن الحبوب الدولية التي ظلت راسية لأسابيع في بعض المواني التونسية.
-
ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 7.72 مليون برميل في سبتمبرمقابل 7.60 مليون برميل يوميا في أغسطس طاقة
-
رئيسة صندوق النقد تحذر من خسائر عالمية تصل إلى 3.4 تريليون دولار سنوياً!أضعف معدل نمو للاقتصاد العالمي منذ 2001 قصص اقتصادية
-
شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية تدخل شراكة لتعزيز جهود مواجهة التغيّر المناخيستسهم الشراكة في تعزيز حضور السوق الطوعية للائتمان الكربوني بين دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي شركات