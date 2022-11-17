موديز ترفع النظرة المستقبلية للأردن إلى إيجابي من مستقر

قال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، لرويترز إن تعديل وكالة موديز نظرتها المستقبلية لتصنيف المملكة إلى "إيجابية" من "مستقرة" يظهر أن الإصلاحات المالية التي يدعمها صندوق النقد الدولي تؤتي ثمارها.

وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، نظرتها المستقبلية للأردن إلى "إيجابية" من "مستقرة" مما عدل تصنيفها الائتماني العام من "B1-مستقر" إلى "B1-إيجابي".

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ووفقا للوكالة فقد جاء ذلك التغيير "مدفوعا بالتزام الحكومة القوي بإصلاحات هيكلية واسعة النطاق".