اقتصاد الأردن
موديز ترفع النظرة المستقبلية للأردن إلى إيجابي من مستقر
بدعم من الإصلاحات المالية التي يدعمها صندوق النقد الدولي
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، لرويترز إن تعديل وكالة موديز نظرتها المستقبلية لتصنيف المملكة إلى "إيجابية" من "مستقرة" يظهر أن الإصلاحات المالية التي يدعمها صندوق النقد الدولي تؤتي ثمارها.
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، نظرتها المستقبلية للأردن إلى "إيجابية" من "مستقرة" مما عدل تصنيفها الائتماني العام من "B1-مستقر" إلى "B1-إيجابي".
مادة اعلانية
ووفقا للوكالة فقد جاء ذلك التغيير "مدفوعا بالتزام الحكومة القوي بإصلاحات هيكلية واسعة النطاق".
اقرأ أيضاً
-
تراجع مؤشرات وول ستريت بعد بيانات اقتصادية متضاربة وتصريحات متشددة بشأن الفائدةمؤشر داو جونز الصناعي يفقد 224.6 نقطة أسواق المال
-
شاهين..مشروع أرامكو الضخم زيادة الإنتاج وخفض التكاليفعبر تقنية جديدة ستزيد إنتاج المواد الأولية البتروكيماوية وتخفّض تكاليف التشغيل.. كل ما تريد أن تعرفه عن مشروع شاهين، أكبر مشروع لأرامكو بحجم 26 مليار ... الأسواق سوشيال
-
سوق السعودية تتكبد رابع خسارة أسبوعية مع تراجع أسعار النفطواصل النفط تراجعه مع انحسار المخاوف من التوترات السياسية وزيادة إصابات كوفيد-19 في الصين أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية