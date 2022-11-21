5 دول أوروبية تستحوذ على 26% من صادرات مصر

كشفت بيانات رسمية حديثة عن استحواذ مجموعة دول غرب أوروبا على نحو 26% من إجمالي الصادرات المصرية خلال العام الماضي.

ووفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شكلت إيطاليا ومالطا وإسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا على التوالي، دول غرب أوروبا التي تتركز فيها صادرات مصر، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية للدول الخمس نحو 8.918 مليار دولار.

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وتشير البيانات إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلي إيطاليا بلغت خلال العام الماضي نحو 2.884 مليار دولار، مستحوذة على نحو 25.4% من إجمالي الصادرات المصرية إلى دول أوروبا.

كما بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مالطا نحو 1.909 مليار دولار، تلتها إسبانيا بقيمة صادرات بلغت نحو 1.871 مليار دولار. وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة خلال العام الماضي نحو 1.166 مليار دولار. فيما بلغت قيمة صادرات مصر إلى فرنسا نحو 1.088 مليار دولار.

وشملت الصادرات المصرية إلى إيطاليا، البترول ومنتجاته بقيمة 1.126 مليار دولار، ثم الحديد ومصنوعاته بقيمة 440 مليون دولار، والألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 349 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 212 مليون دولار، وأخيرا الأسمدة بقيمة 157 مليون دولار.

وتمثلت أهم الصادرات إلى مالطا في منتجات البترول بقيمة 1.886 مليار دولار، أما أهم الصادرات إلى إسبانيا فكانت البترول ومنتجاته بقيمة بلغت 658 مليون دولار، ومصنوعات من حديد بقيمة 447.5 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها 145 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 115.6 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 66.5 مليون دولار، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة 73 مليون دولار.

أما صادرات مصر إلى المملكة المتحدة فتمثلت في آلات وأجهزة موصلة للكهرباء قيمتها 351 مليون دولار، وفواكه طازجة قيمتها 144 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها 116 مليون دولار، وأسمدة قيمتها 73 مليون دولار.

فيما تضمنت الصادرات المصرية إلى فرنسا، منتجات البترول بنحو 369 مليون دولار، وأسمدة بنحو 193 مليون دولار، وصادرات كيماويات عضوية وغير عضوية بقيمة 76.6 مليون دولار.