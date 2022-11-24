زيادة الصادرات السعودية غير النفطية 9.7% إلى 21.6 مليار ريال في سبتمبر

ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 9.7% على أساس سنوي في سبتمبر 2022، مسجلة 21.6 مليار ريال مقابل 19.7 مليار ريال سجلتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء، انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير)، بمقدار 2.4 مليار ريال وبنسبة 8.8%، مقارنة مع أغسطس 2022.

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وأشارت البيانات إلى ارتفاع الصادرات السلعية في سبتمبر 2022 بنسبة 30.9% عن سبتمبر 2021، حيث بلغت قيمتها 124.7 مليار ريال في سبتمبر الماضي مرتفعة عن 95.2 مليار ريال في سبتمبر 2021، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 30.3 مليار ريال وبنسبة 43.4%.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 73.4% في شهر سبتمبر 2021 إلى 80.4% في سبتمبر 2022، بينما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر أغسطس 2022 بمقدار 9.1 مليارات ريال وبنسبة 6.8%.

وعلى صعيد الواردات، ارتفعت في سبتمبر 2022 بنسبة 26.9%، بمقدار 12.7 مليار ريال، إذ بلغت قيمتها 60 مليار ريال في سبتمبر الماضي، مقابل 47.3 مليار ريال في سبتمبر 2021.

كما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق أغسطس 2022 بمقدار 3.5 مليار ريال وبنسبة 5.4%.

وكان الاتجاه العام لتجارة السلع إيجابيا خلال الفترة المرجعية، والذي يعكس الطلب القوي على منتجات الطاقة عبر العالم.

الربع الثالث

إلى ذلك، ارتفعت الصادرات السلعية في الربع الثالث من العام 2022 بنسبة 46.1% إلى 399.7، مقابل 273.6 مليار ريال في الربع نفسه عام 2021.

وسجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) ارتفاعا بنسبة 13.1%، عن الربع الثالث من العام الماضي، حيث سجلت 78.4 مليار ريال مقابل 69.4 مليار ريال.

وانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 8.4 مليار ريال، وبنسبة 6.9 %، مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022.

أما الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثالث من 2022، بنسبة 25.1% بمقدار 36.4 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 181.1 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 144.8 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2021.

كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثاني 2022) بمقدار 8.3 مليار ريال وبنسبة 4.8%.