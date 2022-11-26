احتياطيات القمح في مصر تكفي استهلاك أكثر من 5 أشهر

قال إبراهيم عشماوي نائب وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر اليوم السبت، إن احتياطيات مصر من القمح تكفي لاستهلاك أكثر من خمسة أشهر في حين أن احتياطي السكر لديها يكفي لأربعة أشهر فقط.

وأشار عشماوي إلى أن احتياطيات مصر من الزيوت النباتية تكفي لمدة 5 أشهر تقريبا، بينما تكفي احتياطيات الأرز لمدة 4 أشهر، وفق رويترز.

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وكانت مصر، ألغت أحدث مناقصة لها لشراء القمح، ويُعتقد أنها اشترت في الآونة الأخيرة أكثر من 600 ألف طن من القمح الروسي عبر محادثات مباشرة مع تجار.

واختارت مصر هذا العام، شراء القمح من خلال محادثات خاصة مع التجار بدلا من المناقصات، حيث قال وزير التموين، علي المصيلحي في سبتمبر، إن هذا الخيار يضمن أسعارا أكثر جاذبية.

وأكد المصيلحي، وقتها أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردي القمح الحر واللازم لإنتاج الدقيق الحر.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات والتحركات الحكومية الرسمية ستسهم في ضبط الأسواق والأسعار لسلعتي القمح والدقيق الحر واللازم لإنتاج الخبز الحر السياحي والمخبوزات، والحلويات، والخبز الفينو، وصناعة المعكرونة خلال ‏الفترة القادمة.