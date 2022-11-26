الإمارات والهند تبحثان آلية للتبادل التجاري بالروبية والدرهم
سفير الهند لدى الإمارات: التجارة بالعملات المحلية ستساعد في تقليل تكاليف الصفقات
قال سفير الهند لدى الإمارات سنجاي سودهير، إن البنكين المركزيين في البلدين يتناقشان بشأن آلية محتملة للتبادل التجاري بالعملتين المحليتين.
وقال سودهير للصحفيين في نيودلهي أمس الجمعة، إن التجارة بالروبية والدرهم ستساعد في تقليل تكاليف الصفقات، في وقت يتطلع فيه البلدان لتعزيز التجارة بموجب اتفاق للتجارة الحرة.
ووقعت الهند هذا العام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات لمساعدة المصدرين الهنود على الاستفادة من الإمارات، التي تمثل مركزا تجاريا، لتعزيز إمكانية الوصول إلى الأسواق في أفريقيا وأوروبا.
قال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، الخميس الماضي، إن بلاده ومجلس التعاون الخليجي وافقا على استئناف محادثات ترمي للتوصل لاتفاق للتجارة الحرة.
وتلك المحادثات هي المحاولة الثالثة من نوعها لتوقيع اتفاق تجاري بين الجانبين، بعد مفاوضات سابقة في عامي 2006 و2008.
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