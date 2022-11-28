رئيس هذه الدولة يقترح زيادة الأجور 20% العام المقبل

كشف الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في كلمة أمام حشد كبير تجمع في عاصمة البلاد يوم الأحد، بمناسبة عامه الرابع في السلطة، عن أن المكسيك ستعلن زيادة الحد الأدنى للأجور خلال العام المقبل، في غضون أيام قليلة، مقترحا أن تكون هذه النسبة نحو 20%.

وقال: "في غضون أيام قليلة أخرى سيتم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعام المقبل"، مضيفا: "أريد أن توافق عليها بالإجماع قطاعات العمل والأعمال والحكومة، وأريد أيضا أن تكون نحو 20%".

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وتعهد لوبيز أوبرادور منذ توليه منصبه في أواخر عام 2018 بإعطاء الأولوية للفقراء ومعالجة التفاوت الهائل في الثروة في المكسيك لتخفيف التراجع المستمر منذ عشرات السنين في القوة الشرائية للعمال.

ورفعت إدارته الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة منذ عام 2019 كان آخرها 22% في عام 2022.

وأثر التباطؤ الاقتصادي، في القطاع الصناعي إلى حد كبير، على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك، مما جعله أقل قليلا من التقديرات في الربع الثالث من هذا العام.

وتوقع محللون نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7% هذا العام، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو إلى 1.2% العام المقبل.