عائدات قناة السويس تقفز 51% لـ 13.3 مليار جنيه في سبتمبر

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تسجيل عائدات قناة السويس المصرية ارتفاعاً قياسياً في الإيرادات خلال شهر سبتمبر الماضي.

ووفق النشرة الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد سجلت عائدات القناة نحو 13.3 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 8.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 51%.

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وأشار الجهاز إلى أن إجمالي أعداد السفن سجل ارتفاعا، حيث بلغ 2025 سفينة في سبتمبر الماضي، مقابل 1856 سفينة في نفس الشهر من عام 2021 بزيادة بلغت 169 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت 9.1%، حيث ارتفع عدد ناقلات البترول العابرة للقناة ليصل إلى 628 ناقلة في سبتمبر الماضي، مقابل 453 ناقلة في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 175 ناقلة بترول.

وكشف أن الحمولة الصافية للسفن المارة بقناة السويس شهدت ارتفاعا موازيا، حيث بلغت نحو 119.6 مليون طن في سبتمبر الماضي، مقابل 111.6 مليون طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت نحو 8 ملايين.

كان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قد كشف أن عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفعت بنسبة 27.2% على أساس سنوي إلى 703.4 مليون دولار، مقابل 552.9 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2021.

وأوضح أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2022 سجلت عبور 2117 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1847 سفينة بالشهر المماثل من العام السابق بزيادة 14.6%.

وبلغ إجمالي الحمولات الصافية 126.5 مليون طن في الشهر الحالي، مقابل 112.3 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 14.2 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 12.6%.

ووفق بيانات جهاز الإحصاء، وخلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي، ارتفعت عائدات المرور في قناة السويس لتسجل نحو 90.5 مليار جنيه. حيث بلغت العائدات خلال شهر أغسطس الماضي نحو 14.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 61.3%.

وسجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.5 مليار جنيه في شهر يناير الماضي، مقارنة مع 8.6 مليار جنيه خلال شهر فبراير. وسجلت العائدات خلال شهر مارس نحو 10 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه في شهر إبريل.

وخلال شهر مايو الماضي، بلغت العائدات نحو 12 مليار جنيه، وارتفعت خلال شهر يونيو لتسجل نحو 12.3 مليار جنيه. وخلال شهر يوليو الماضي، سجلت العائدات نحو 13.3 مليار جنيه.