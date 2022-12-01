اقتصاد الصين
الصين تصدر سندات حكومية محلية بـ 4.7 تريليون يوان
خلال 10 أشهر من العام الجاري
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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية أن الحكومات المحلية في الصين أصدرت سندات بقيمة نحو 4.7 تريليون يوان ما يعادل نحو 654.88 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وبحسب البيانات فإن من بين الإجمالي، بلغ حجم إصدار السندات الخاصة 3.98 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، بينما وصل إجمالي حجم إصدار السندات العامة إلى 714.6 مليار يوان.
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وخلال الفترة المذكورة، تم إصدار السندات الحكومية المحلية بمتوسط مدة إصدار 13.4 سنة وبمتوسط سعر فائدة قدره 3.03%.
وقالت الوزارة إن رصيد الديون الحكومية المحلية في الصين بلغ نحو 35.17 تريليون يوان حتى نهاية أكتوبر الماضي، وذلك ضمن الحد الرسمي لهذا العام.
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