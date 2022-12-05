عجز الميزان التجاري المصري يتراجع 41% إلى 2.4 مليار دولار في سبتمبر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين، عن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري للبلاد بنسبة 41.3% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.

وبحسب بيان "الإحصاء"، فإن قيمة عجز الميزان التجاري بلغت 2.44 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة مع 4.15 مليار دولار في الشهر ذاته من 2021.

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وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات زادت 11.6% لتصل إلى 4.11 مليار دولار، بدعم من ارتفاع صادرات بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعي المسال والأسمدة والملابس الجاهزة.

وانخفضت قيمة الواردات 16.4% إلى 6.55 مليار دولار، مع تراجع واردات بعض السلع وعلى رأسها القمح.