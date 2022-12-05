اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سفينة الشحن
عمليات تصدير واستيراد
اقتصاد مصر

عجز الميزان التجاري المصري يتراجع 41% إلى 2.4 مليار دولار في سبتمبر

قيمة الصادرات المصرية زادت 11.6% لتصل إلى 4.11 مليار دولار خلال سبتمبر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين، عن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري للبلاد بنسبة 41.3% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.

وبحسب بيان "الإحصاء"، فإن قيمة عجز الميزان التجاري بلغت 2.44 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة مع 4.15 مليار دولار في الشهر ذاته من 2021.

وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات زادت 11.6% لتصل إلى 4.11 مليار دولار، بدعم من ارتفاع صادرات بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعي المسال والأسمدة والملابس الجاهزة.

ولي العهد السعودي يعلن عن جزيرة سندالة أولى وجهات نيوم ونادي اليخوت على البحر الأحمر اقتصاد نيوم ولي العهد السعودي يعلن عن جزيرة سندالة أولى وجهات نيوم ونادي اليخوت على البحر الأحمر

وانخفضت قيمة الواردات 16.4% إلى 6.55 مليار دولار، مع تراجع واردات بعض السلع وعلى رأسها القمح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ريشة فنان عراقي تزين قرية بيبان في نينوى لإعادة إحياء التراث الأيزيدي ريشة فنان عراقي تزين قرية بيبان في نينوى لإعادة إحياء التراث الأيزيدي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط