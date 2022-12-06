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قطر تودع مليار دولار في البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع 121 مليون دولار في شهر

مرتفعاً إلى 33.532 مليار دولار في نوفمبر

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 33.532 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من 33.411 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

وبلغت قيمة الزيادة 121 مليون دولار خلال شهر نوفمبر على أساس شهري.

قرر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إدراج النظر في الموافقة على قرض مصر في اجتماعه يوم 16 ديسمبر الجاري.

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وتوصلت مصر، خلال أكتوبر الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار.

كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، قالت إن مصر قامت بالكثير لتحقيق الإصلاحات لكنها للأسف تتأثر بضربات خارجية من خلال جائحة كورونا ثم بتداعيات الحرب في أوكرانيا أكثر من دول أخرى.

وأضافت غورغييفا، في مقابلة سابقة مع "العربية"، أن السياح من روسيا وأوكرانيا غير موجودون هذا العام، كما أن أمن الغذاء في مصر أصبح مشكلة كبيرة.

وأوضحت كريستالينا غورغييفا، أنه من هذا المنطلق يعمل الصندوق مع مصر لكي تتمكن من مواصلة الإصلاحات، "وحصلنا على تأكيدات للالتزام بمبلغ 9 مليارات دولار، وهي الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر، وسنتوجه لمجلس إدارة الصندوق للنظر خلال ديسمبر في التمويل".

وأكدت غورغييفا أن مبلغ 9 مليارات دولار حقيقي وسيدعم مصر في وقت حساس.

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