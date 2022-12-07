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مجلس الوزراء السعودي (من واس)
جانب من جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي
ميزانية السعودية

اليوم.. مجلس الوزراء يُقر ميزانية السعودية 2023

بفائض متوقع 9 مليارات ريال

دبي - العربية.نت
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يعقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، جلسة، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م).

كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في بيان تمهيدي، عن الميزانية التقديرية لعام 2023، وقدّرت الإيرادات بنحو 1.123 تريليون ريال، والنفقات بـ 1.114 تريليون ريال، بفائض 9 مليارات ريال.

وفقا للبيان التمهيدي للميزانية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2025م حوالي 1.205 تريليون ريال، والنفقات نحو 1.134 تريليون ريال.

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كانت الميزانية السعودية قد سجلت فائضاً بنحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، بعد تسجيل إيرادات نحو 301.87 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 287.73 مليار ريال.

وسجلت الميزانية السعودية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث إيرادات بنحو 950.19 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 800.65 مليار ريال، مسجلة فائضاً نحو 149.54 مليار ريال.

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