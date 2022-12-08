التضخم في المدن المصرية يقفز إلى 18.7% خلال نوفمبر.. الأعلى منذ ديسمبر 2017

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7% خلال نوفمبر، مقابل 16.2% في أكتوبر، حيث يعد هذا أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9%.

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 19.2% في نوفمبر 2022، مقابل 6.2% للشهر نفسه من العام الماضي.

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ووفقا للبيانات، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 140.7 نقطة لشهر نوفمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 2.5% عن أكتوبر 2022.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أهم أسباب هذا الارتفاع، ترجع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.8%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.8%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.7%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.4%، ومجموعة الخضروات بنسبة 7.8%.

وأضاف أنه من أسباب الارتفاع أيضا، ما شهدته مجموعة الدخان من زيادة بنسبة 0.3%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.3%، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.6%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.1%.

كما ارتفعت مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.8%، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 2.4%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.8%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.2%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.4%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.9%، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 5.1%.