مديرة صندوق النقد تشيد بتخفيف الصين لسياسة "صفر كوفيد"

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، اليوم الجمعة، بتخفيف سياسة "صفر كوفيد" في الصين، معتبرة ذلك خطوة "حاسمة" إلى الأمام.

قالت غورغييفا بعد مؤتمر برئاسة رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ في هوانغشان شرق البلاد: "نرحب بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطات الصينية لإعادة ضبط سياسة كوفيد".

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وأعلنت السلطات الصحية في الصين الأربعاء، عن تخفيف عام للقيود الصحية بعد تظاهرات غاضبة، على أمل إنعاش الاقتصاد الذي خنقته سياسة "صفر كوفيد".

ومن التدابير الرئيسية التي أعلنت، وقف اختبارات "بي سي آر" المنهجية وواسعة النطاق، وإمكانية العزلة الذاتية للإصابات الخفيفة وغير المصحوبة بأعراض، والاستخدام المحدود أكثر للحجر.

وأضافت غورغييفا أن دفع الصين باتجاه زيادة معدلات التطعيم أمر جيد "للشعب الصيني ومهم أيضا لآسيا وبقية العالم".

وأشارت إلى أن "أداء الصين مهم (ليس فقط) للصين ولكن أيضًا للاقتصاد العالمي"، الذي يعاني من تداعيات الحرب في أوكرانيا وأزمة غلاء المعيشة في عدد من البلدان، بعد تعافيه المتعثر من آثار جائحة كوفيد-19.

وأكدت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر نفسه، أن التخلي التدريجي عن استراتيجية صفر كوفيد "سيساعد على إزالة سلسلة من الشكوك".

من جهته، رأى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، أن هذه التعديلات "ستدعم قوة الانتعاش (الاقتصادي) في كل من الصين والعالم".

