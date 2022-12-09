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ولي العهد السعودي: نجتمع في ظل تحديات وظروف استثنائية تحتم علينا التعاون #العربية
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
السعودية

ولي العهد السعودي: بحثنا إنشاء منطقة تجارة حرة خليجية صينية

أشاد بن سلمان بما وصلت إليه الصين واصفاً إياه بقصة نجاح

دبي - العربية.نت
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قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مفتتحاً القمة الخليجية الصينية التي تحتضنها الرياض اليوم الجمعة، إن القمة تأتي في ظل تحديات وظروف استثنائية تحتم التعاون، وإنها تؤسس لمرحلة تاريخية جديدة في التعاون الخليجي الصيني.

وأعرب عن التطلع للتعاون مع الصين في مختلف المجالات ونقله لآفاق أرحب. كما أشاد بن سلمان بما وصلت إليه الصين واصفاً إياه بقصة نجاح.

وقال إنه تم بحث إنشاء منطقة تجارة حرة خليجية صينية، وأنه يتم استكشاف فرص التعاون مع الصين في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

وكنا ولي العهد السعودي أكد في كلمة سابقة، إن دول الخليج ستظل مصدراً موثوقاً للطاقة في العالم، وبين أن مجلس التعاون الخليجي يدرك أهمية التنمية المستدامة، مشيراً إلى مواصلة العمل لمواجهة التغير المناخي والسعي الجاد لحل آثاره ومعالجتها.

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