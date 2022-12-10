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سفينة حبوب أوكرانية
سفينة حبوب أوكرانية
روسيا و أوكرانيا

الأمم المتحدة: روسيا البيضاء تسمح بعبور حبوب أوكرانيا للتصدير من ليتوانيا

روسيا البيضاء تطمح بتصدير منتجاتها من الأسمدة التي تخضع حاليا لعقوبات

دبي - العربية.نت
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قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن روسيا البيضاء أبلغت المنظمة الدولية، أنها ستقبل دون شروط مسبقة بعبور الحبوب الأوكرانية أراضيها للتصدير من موانٍ ليتوانية.

وأوضح المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقى مع نائب وزير خارجية روسيا البيضاء يوري أمبرازيفيتش في نيويورك أمس الجمعة.

وأضاف أن أمبرازيفيتش: "أعاد التأكيد على طلبات حكومته بأن تتمكن من تصدير منتجاتها من الأسمدة التي تخضع حاليا لعقوبات"، وفق رويترز.

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وتم تمديد اتفاق يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال مساعدة أوكرانيا على تصدير منتجاتها الزراعية وحماية ممر العبور من 3 موانٍ على البحر الأسود لمدة أربعة أشهر في منتصف نوفمبر.

وتعد أوكرانيا وروسيا أكبر دولتين مصدرتين للحبوب في العالم.

واتفقتا على قيام فرق بتفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أشخاص أو بضائع محظورة إلى المواني الأوكرانية أو مغادرتها.

لكن الصادرات الأوكرانية بدأت بوتيرة أبطأ مع إنحاء كييف باللوم على إحجام روسيا عن تسريع عمليات تفتيش السفن.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سبتمبر، إن روسيا والعالم النامي تعرضتا "للخداع" بسبب اتفاق تصدير الحبوب الأوكراني، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لأن صادرات الحبوب الأوكرانية لا تذهب إلى أفقر دول العالم كما كان مقصودا في الأصل.

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