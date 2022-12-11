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حساب المواطن

"حساب المواطن" في السعودية يودع 3.6 مليار ريال للمستفيدين

لعدد 11.2 مليون مستفيد وتابع

دبي - العربية.نت
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أودع برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، نحو 3.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وذكر البرنامج، في بيان، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته وصل أكثر من 141 مليار ريال منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكد الهاجري بأن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقًا لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة.

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