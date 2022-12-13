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الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار
"الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار
اقتصاد السعودية

"سار" توقع عقداً لنقل الحبوب مع "أراسكو" لمدة 20 عاماً

بكميات إجمالية قدرها 850 ألف طن سنوياً

دبي - العربية.نت
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وقعت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، عقداً مع شركة "أراسكو" لنقل الحبوب من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام إلى مصنع الشركة بمدينة الخرج لمدة 20 عاماً.

ويتضمن العقد قيام شركة "سار" بنقل الحبوب التابعة لشركة "أراسكو" إلى مدينة الخرج بكميات إجمالية قدرها 850 ألف طن سنوياً، وذلك عبر شبكة قطار الشرق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"سار" بشار بن خالد المالك، إن هذا التوقيع يعكس في حيثياته مستوى الشراكة الوطنية الداعمة لتطلعات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيزه لمستهدفات كل من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأوضح أن التعاقد سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية في المملكة بما يخدم مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء علاوةً على إسهامها في رفع درجة تصنيفها على مؤشر الأداء اللوجستي.

وبين المالك أن العقد المبرم سيعمل على إزاحة أكثر من 30 ألف شاحنة عن الطريق، بما يسهم في تعزيز معدلات السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، فضلاً عن دوره في تحقيق مصادر إيرادات جديدة لشركة "سار".

يذكر أن الخطوط الحديدية السعودية كانت قد دشنت مطلع أكتوبر الماضي مشروع خط الربط الحديدي بين شبكة الشرق وشبكة الشمال، وكذلك مشروع شبكة الجبيل الداخلية، وهما المشروعان اللذان سيعملان على تحقيق الدعم اللوجستي الأمثل لربط الموانئ الصناعية والتجارية في مدينتي الدمام والجبيل بشبكة القطارات المحلية، بما يدعم تنافسية المنتج الوطني، ويضمن سرعة وصوله الفاعل لمختلف الوجهات التجارية المستهدفة محلياً وعالمياً.

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