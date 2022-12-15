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الفائدة

البنك المركزي السعودي يرفع أسعار "الريبو العكسي" و"الريبو" 50 نقطة أساس

قال إن هذا القرار يأتي اتساقا مع هدفه المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي

دبي - العربية.نت
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​قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5%.

كما قرر البنك المركزي في بيان، اطلعت عليه "العربية نت"، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50%.

وذكر البنك أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

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و"الريبو" هو مصطلح يعني إعادة خيار الشراء بين البنك المركزي والبنوك، وبشكل أكثر دقة هي عبارة عن شكل من أشكال الاقتراض قصير الأمد، أما سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس أو ما يسمى "الريبو العكسي"، فهو سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي.

كانت قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد قررت الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 50 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، موافقا بذلك توقعات السوق.

وحذر الفيدرالي من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرا أن الفائدة ستتجاوز الـ5%.

ويعد قرار رفع سعر الفائدة الذي أقره الفيدرالي، سابع تغيير منذ مطلع 2022، بعد أن تم رفع الفائدة في أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر.

وقال الاحتياطي في بيان عقب اجتماعه إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4.25% إلى 4.50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

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