محمد العجلان يترأس مجلس الأعمال السعودي الصيني

اعتمد اتحاد الغرف السعودية، التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي الصيني في دورته الجديدة (1444-1448).

وبحسب بيان الاتحاد اليوم الخميس، فقد تم تسمية محمد بن عبدالعزيز العجلان رئيساً للمجلس، وكل من أحمد بن سعيد الكريديس، وأنس بن محمد الفدا نائبين للرئيس.

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وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان، إن العلاقات الاقتصادية السعودية الصينية تحظى باهتمام كبير في أجندة عمل اتحاد الغرف السعودية انطلاقاً من أهميتها وبعدها الاستراتيجي والدعم الكبير الذي تقدمه القيادتان السعودية والصينية.

وتعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة، فيما تعتبر المملكة أكبر شريك للصين في غرب آسيا وشمال إفريقيا.

وأضاف أن المجلس سيعمل في دورته الجديدة على استقطاب الاستثمارات الصينية الضخمة للمملكة، وفتح آفاق للشراكة التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال بالبلدين بالتركيز على القطاعات المستهدفة في رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين بلغ في عام 2021م 304.3 مليار ريال مقابل 221.6 مليار ريال في عام 2020م، مرتفعاً بنسبة 37%، وفي ذات العام ارتفعت الصادرات السعودية إلى الصين 59% والواردات بنسبة 12%.