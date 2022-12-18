الكويت تفرض رسوماً إضافية لصرف الأدوية للمرضى الوافدين
بزيادة 250% في المستوصفات و100% في المستشفيات
أصدر وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، اليوم الأحد، قراراً وزارياً بتحصيل رسوم إضافية لصرف الأدوية للمرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي بزيادة 250% في المستوصفات و100% في المستشفيات.
وذكر القرار أنه تم تحديد الرسوم لتكون عند صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) بقيمة خمسة دنانير.
كما تم تحديد دينارين كرسوم الكشف الطبي ليصبح الإجمالي سبعة دنانير، بدلا من القيمة السابقة دينارين وتكون بذلك نسبة الزيادة 250%.
وأشار القرار إلى أن الرسوم ستكون عند صرفها من صيدلية حوادث المستشفيات بقيمة خمسة دنانير، وبقيمة 10 دنانير عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية وهي زيادة 100%، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتبلغ الرسوم بجانب رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة 10دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.
وتضمن القرار استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من اليوم الأحد.
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