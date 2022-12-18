اقتصاد العراق
مسؤول بوزارة التجارة العراقية: مشتريات القمح تكفي شهرين
الاستهلاك المحلي من القمح يصل إلى 460 ألف طن شهريا
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نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة، حيدر نوري، قوله إن مشتريات العراق الحالية من القمح تكفي لمدة شهرين.
وأضاف حيدر أن الاستهلاك المحلي من القمح يصل إلى 460 ألف طن شهريا.
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كان العراق قد طرح في سبتمبر الماضي، مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين.
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