مسؤول بوزارة التجارة العراقية: مشتريات القمح تكفي شهرين

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة، حيدر نوري، قوله إن مشتريات العراق الحالية من القمح تكفي لمدة شهرين.

وأضاف حيدر أن الاستهلاك المحلي من القمح يصل إلى 460 ألف طن شهريا.

مادة اعلانية

كان العراق قد طرح في سبتمبر الماضي، مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين.