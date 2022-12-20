ارتفاع أقل من المتوقع لأسعار المنتجين الألمان في نوفمبر

ذكرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا تراجع في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي، مما يعزز الدلائل على احتمال تقلص التضخم المرتفع في أكبر اقتصاد في أوروبا مع انخفاض تكلفة الغاز الطبيعي والكهرباء.

قال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أسعار المنتجين الصناعيين ارتفعت 28.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مقابل زيادة بـ 34.5% على أساس سنوي في أكتوبر. وكان محللون توقعوا أن يسجل شهر نوفمبر زيادة بواقع 30.6%.

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بالمقارنة مع أكتوبر 2022، انخفضت الأسعار 3.9%، أي أقل من اتفاق الآراء على انخفاض بنسبة 2.5%.

وانخفضت أسعار الطاقة 9.6% عن الشهر السابق، مدعومة أساسا بتراجع كلفة الغاز الطبيعي والكهرباء.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتجاوز التضخم في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة، هدفه البالغ 2% حتى العام 2025.

وجاء في أحدث توقعات للبنك المركزي الألماني أن التضخم في ألمانيا من المتوقع أن يبلغ 7.2% في العام 2023، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في العام 2024.