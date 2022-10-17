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منشأة للغاز في بولندا (رويترز)
منشأة للغاز في بولندا (رويترز)
نفط وغاز

أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

الاتحاد الأوروبي يخطط لمزيد من الإجراءات لمواجهة الأزمة

دبي - العربية.نت
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انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الاثنين، وسط توقعات بأن الاتحاد الأوروبي سوف يتخذ المزيد من الإجراءات للحد من التقلبات في أكبر أسواقه في محاولة لكبح أزمة الطاقة.

تراجعت العقود الآجلة المعيارية بـ 6.9٪ إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر. وانخفضت عقود الغاز الهولندية، التي تعد معياراً أوروبياً، بنسبة 4.9٪ عند 135 يورو لكل ميغاواط / ساعة، اعتبارًا من الساعة 8:27 صباحًا في أمستردام، وهو أدنى مستوى خلال اليوم منذ 29 يونيو.

وتخطط المفوضية الأوروبية لاقتراح آلية مؤقتة لمنع الارتفاع الحاد في أسعار تداول المشتقات من خلال حد ديناميكي للمعاملات في منصة تداول الغاز في هولندا، وفقًا لمسودة وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز".

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كانت السوق حساسة لجهة تدخلات الاتحاد الأوروبي من أجل احتواء آثار أزمة الطاقة التي غذت التضخم ووضعت الاقتصادات على شفا الانكماش. ومن المقرر أن تقترح الذراع التنفيذية للكتلة حزمة يوم الثلاثاء للتخفيف من تأثير التخفيضات الحادة للإمدادات في روسيا على الشركات والمستهلكين.

وسيناقش زعماء الاتحاد الأوروبي الخطة في قمتهم يومي 20 و 21 أكتوبر في بروكسل.

ولا تزال الحرب المتصاعدة في أوكرانيا تهدد بخطر انقطاع إمدادات الغاز التي تمر عبرها. وتعرض وسط كييف لانفجارات في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

في الوقت الحالي، لا تزال تدفقات الغاز العابرة لـأوكرانيا مستقرة، وإن كان ذلك عند المستويات المنخفضة للأشهر القليلة الماضية.

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