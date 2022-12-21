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وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية.
اقتصاد السعودية

السعودية تقفل طرح ديسمبر من الصكوك بـ4.7 مليار ريال

الإصدار قُسّم إلى شريحتين لأجل 10 و15 سنة

دبي - العربية.نت
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أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين، التابع لوزارة المالية السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.

وأوضح المركز أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب بلغ حوالي 11.082 مليار ريال، وفيما تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.699 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسم الإصدار إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 4.094 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2032، فيما بلغت الشريحة الثانية 605 ملايين ريال لصكوك تُستحق في عام 2037.

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يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدَّين في نهاية شهر مايو من العام الحالي، باستمراره - وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة - بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة، سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدَّين وإدارة مستحقات أصل الدَّين للأعوام القادمة، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدَّين الحكومي.

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