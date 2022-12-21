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اقتصاد السعودية

"الأهلي كابيتال": استمرار الصعوبات في قطاع البتروكيماويات السعودي العام المقبل

أكد أن النصف الثاني من 2022 كانت فترة صعبة على "القطاع"

دبي - العربية.نت
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أشار "الأهلي كابيتال"، في تقريره الأخير، إلى أنه على الرغم من أن النصف الثاني من هذا العام كانت فترة صعبة على قطاع البتروكيماويات السعودي، فإنه من المتوقع أن تستمر الصعوبات والتحديات في العام المقبل.

يأتي ذلك على خلفية مخاوف الركود الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم وزيادة قدرات الإنتاج عالميا، ما سيضغط على هوامش المنتجات.

إلا أن النصف الثاني من العام المقبل قد يحمل معه بعض بوادر التحسن كنتيجة لتخارج الصين من سياسة صفر كوفيد والتخفيف من الإجراءات الاحتيازية.

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