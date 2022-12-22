ارتفعت 12%.. هذه قيمة صادرات مصر غير النفطية في 10 أشهر

كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي بنسبة 12% لتبلغ ما قيمته 30.4 مليار دولار مقابل نحو 27.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 3.3 مليار دولار.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام 2022، نحو 7.118 مليار دولار، فيما بلغت صادرات قطاع مواد البناء نحو 5.751 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات المصرية من قطاع الصناعات الغذائية نحو 3.463 مليار دولار.

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وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات باقي بنود التعريفة الجمركية لتسجل نحو 2.803 مليار دولار، في حين بلغت صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية نحو 3.077 مليار دولار.

وسجلت صادرات مصر من قطاع الحاصلات الزراعية نحو 2.601 مليار دولار.

وخلال أول 10 أشهر من العام الحالي، ارتفعت صادرات مصر من قطاع الملابس الجاهزة نحو 2.092 مليار دولار، فيما سجلت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب ما قيمته 909 ملايين دولار.

وكشفت البيانات عن ارتفاع صادرات مصر من قطاع الصناعات الطبية لتسجل نحو 783 مليون دولار، بينما سجلت صادرات قطاع المفروشات ما قيمته 443 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من الأثاث نحو 213 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية من الصناعات الحرفية واليدوية لتبلغ نحو 181 مليون دولار.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية نحو 79 مليون دولار.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، كشف عن زيادة إجمالي قيمة الصادرات إلى 43.6 مليار دولار عام 2021، مقابل نحو 29.3 مليار دولار خلال عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 48.8%.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 32.5 مليار دولار عام 2021، مقابل نحو 25.1 مليار دولار عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 29.9%.

ووصلت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء إلى 11.1 مليار دولار عام 2021، مقابل 4.2 مليار دولار عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 164.3%.