الصناعة السعودية تبدأ إصدار "شهادات المنشأ" للمنتجات الوطنية مطلع يناير القادم

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أنها ستبدأ في إصدار "خدمة شهادات المنشأ" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة اعتبارا من مطلع شهر يناير القادم.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن ذلك تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة، مؤكدة أنها تعمل على استكمال تطوير وتحسين الأنظمة التشريعية والتقنية المتعلقة بالخدمة.

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وأضافت الوزارة أن شهادة المنشأ تتضمن خمسة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة.

كما تتضمن أيضا نموذج شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام)، وشهادة المنشأ نموذج (A) الخاصة بنظام الأفضليات المعمم.

وتأتي شهادة المنشأ كوثيقة تفيد بأن البضاعة المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، كما تستهدف شهادة المنشأ المنشآت الصناعية ومالكي السجلات التجارية من الشركات والمؤسسات بالإضافة إلى المراكز التجارية والورش، والأفراد من المزارعين والصيادين وغيرهم.

يُذكر أن القطاع الصناعي يتصدر القطاعات الأخرى بإصدار شهادات المنشأ، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ المُصدرة 1.716 مليون شهادة بنسبة 83.2%، والقطاع التجاري بعدد 342.718 ألف شهادة بنسبة 16.6%، ثم قطاع الأفراد بعدد 3337 شهادة بنسبة 0.2%.