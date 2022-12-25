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اقتصاد مصر

مصر تطلب قمحاً في مناقصة ضمن برنامج للأمن الغذائي

ممول من البنك الدولي

القاهرة – رويترز
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر، يوم السبت، إنه تم الإعلان على موقع تابع للأمم المتحدة عن مناقصة لشراء أقماح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي.

أضافت الهيئة في بيان أنها تسعى بالتمويل للدفع عند الإطلاع لشراء ما بين 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن + أو - 5%، حسب رغبة البائع من آخر محصول للتوريد شامل التكلفة والشحن خلال الفترة بين أول و15 فبراير/شباط من جميع المناشئ المعلن عنها بكراسة الشروط.

وأشارت إلى أن الموعد النهائي لتلقي العروض هو الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول.

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