المؤسسات المالية الصينية تطلب من موظفيها تسريع العودة للمكاتب

بدأ العديد من المؤسسات المالية الصينية بالطلب من الموظفين تسريع العودة إلى المكاتب، وسط غياب كبير الأسبوع الماضي وصل إلى أكثر من 80% في بعض المؤسسات نتيجة تفشي فيروس كورونا، ما بدأ بالتأثير على عمليات التشغيل.

وعدلت المؤسسات المالية الإجراءات المطلوبة للعودة إلى المكاتب بما فيها عدم إبراز أي نتيجة سلبية بعد فترة الحجر البالغة 7 أيام.

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وأوقفت الصين الإعلان عن عدد الإصابات في ظل صعوبة تقدير العدد بعد أن تجاوزت الإصابات الملايين.

ويأتي توقف لجنة الصحة الوطنية عن نشر إجمالي العدد اليومي للإصابات والوفيات مع تزايد المخاوف بشأن نقص المعلومات المهمة منذ أن أجرت بكين تغييرات شاملة على "سياسة صفر كوفيد" التي أدت إلى فرض عمليات إغلاق صارمة على مئات الملايين من مواطنيها وأضرت بثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى الرغم من الارتفاع القياسي في الإصابات لم تسجل لجنة الصحة الوطنية أي وفيات جراء كوفيد-19 على مستوى البلاد لمدة أربعة أيام متتالية قبل وقف نشر البيانات.

وتقتصر الصين تصنيفها لوفيات كورونا على من توفوا جراء التهاب رئوي أو فشل رئوي بسبب الإصابة بالفيروس.