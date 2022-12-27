اقتصاد البحرين ينمو 4.2% في الربع الثالث

قالت وزارة المالية البحرينية، يوم الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث نما إلى 4.2% على أساس سنوي.

وأضافت الوزارة أن القطاع غير النفطي سجل نموا بلغ 4.9% خلال الربع الثالث، نقلاً عن رويترز.

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كان ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد قال إن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما 6.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2011.

يذكر أن اقتصاد البحرين نما بمقدار 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين سجل القطاع غير النفطي نمواً بلغ 7.8%.