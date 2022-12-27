اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد البحرين مناسبة
البحرين
اقتصاد البحرين

اقتصاد البحرين ينمو 4.2% في الربع الثالث

القطاع غير النفطي سجل نموا بلغ 4.9%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة المالية البحرينية، يوم الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث نما إلى 4.2% على أساس سنوي.

وأضافت الوزارة أن القطاع غير النفطي سجل نموا بلغ 4.9% خلال الربع الثالث، نقلاً عن رويترز.

كان ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قد قال إن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما 6.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2011.

يذكر أن اقتصاد البحرين نما بمقدار 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين سجل القطاع غير النفطي نمواً بلغ 7.8%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيران تسعى لإحياء مشروع توسعي بمد نفوذها إلى ريف دمشق الجنوبي.. كيف؟ إيران تسعى لإحياء مشروع توسعي بمد نفوذها إلى ريف دمشق الجنوبي.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط