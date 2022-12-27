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الليرة اللبنانية والدولار (رويترز)
الليرة اللبنانية والدولار (رويترز)
مصرف لبنان

المركزي اللبناني يخفض سعر الليرة بشكل حاد على منصة "صيرفة"

للحد من انخفاضها بالسوق الموازية

بيروت - رويترز
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أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الثلاثاء، عن خفض حاد لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته "صيرفة"، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.

وقال البنك في بيان: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة (عند) 38 ألف ليرة للدولار. ويمكن للأفراد والمؤسسات، ودون حدود بالأرقام، أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر".

وبلغ سعر الليرة في منصة صيرفة 31200 للدولار يوم 23 ديسمبر، آخر يوم تداول.

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وجرى تداولها بأكثر من 47 ألف ليرة للدولار في السوق الموازية وفي مكاتب الصرافة اليوم الثلاثاء.

وقال البنك المركزي في بيان، إن تخفيض قيمة الليرة خلال فترة الأعياد يرجع إلى "عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود".

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