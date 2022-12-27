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الدولار والدينار العراقي
الدولار والدينار العراقي
اقتصاد العراق

رئيس الوزراء يطالب المركزي العراقي بتحقيق استقرار سعر صرف الدينار ومنع المضاربات

محافظ البنك المركزي: أزمة الدينار "طارئة لأسباب فنية"

دبي - العربية.نت
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حث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، البنك المركزي على تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر صرف الدينار ومنع المضاربات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن السوداني أكد خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب "ضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

وأضاف المكتب أن السوداني دعا إلى "تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية وفتح منافذ البيع للمسافرين أو المتعالجين خارج العراق أو تمويل التجارة الخارجية وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات".

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وذكر المكتب أن محافظ البنك المركزي أكد أن الأزمة بشأن العملة الأجنبية أزمة "طارئة لأسباب فنية" تزامنت مع العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة وتأخر الحوالات بسبب عطلة أعياد الميلاد.

كانت وكالة الأنباء العراقية ذكرت في وقت سابق اليوم أن أسعار صرف الدولار شهدت ارتفاعا مسجلة أسعار بيع الدولار 157600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجّلت أسعار شراء الدولار 157500 دينار لكل 100 دولار.

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