رئيس الوزراء المصري: خروج بضائع من الموانئ بـ 6.25 مليار دولار خلال ديسمبر
مدبولي: وضعنا خطة مع البنك المركزي لسداد متأخرات الموردين
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت، إنه تم الإفراج عن بضائع موجودة في داخل الموانئ المصرية بقيمة 6.25 دولار خلال ديسمبر الحالي، منها 1.236 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير من الشهر.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده بميناء الإسكندرية، أن الحكومة وضعت خطة مع البنك المركزي لسداد متأخرات الإفراج الجمركي تباعا، مشيرا إلى بدء تنفيذها بالفعل.
وتابع: "ملتزمون بالإعلان أسبوعيا عن حجم ما يخرج من بضائع والأولوية لخروج بضائع الأغذية والتصنيع الغذائي".
وقال إن الحكومة لديها خطة لتوفير موارد النقد الأجنبي حتى نهاية يونيو 2023.
وأوضح مدبولي أن الهدف خلال الأسابيع القليلة المقبلة هو الخروج من "هذه الأزمة"، مضيفا: "نطمئن المصنعين والموردين كل قطاعات الدولة في تواصل لكي نكمل الحركة الكبيرة لخروج البضائع وضمان عودة حركة الصناعة إلى كامل طاقتها".
كان مدبولي قال في وقت سابق قال إن الأولوية في الإفراج عن البضائع من الموانئ ستكون للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج والمصانع.
وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية ووجه بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة عمليات الاستيراد.
وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر اليوم إلى خطة السياسة الضريبية التي يتم إعدادها والتشاور بشأنها مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين.
-
عقارات دبي تسجل أعلى مبيعات عقارية سنوية على الإطلاق بـ266 مليار درهموليد الزرعوني: قطاع العقارات يمر بفترة ذهبية مع مواصلته تسجيل أرقام استثنائية ومعدلات تاريخية الأسواق العقارية
-
الأسهم الأوروبية تهبط 12.9% في أسوأ خسارة منذ 2018بعد عام صعب شهد توترات جيوسياسية ومخاوف من الركود مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة أسواق المال
-
انخفاض الطلب الأميركي على النفط ومنتجاته في أكتوبر رغم زيادة قياسية بالإنتاجالطلب على الخام والمنتجات البترولية بالولايات المتحدة انخفض 55 ألف برميل يوميا طاقة