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احد خطوط الترام في تونس العاصمة (فرانس برس)
أحد خطوط الترام في تونس العاصمة (فرانس برس)
تونس

إضراب يعطل حركة النقل العام في العاصمة التونسية

لتأخير دفع رواتب العاملين في شركة تونس للنقل وعدم صرف مكافأة نهاية العام

تونس - فرانس برس
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شهدت حركة النقل العام اضطرابات شديدة اليوم الاثنين في تونس العاصمة، بسبب إضراب العاملين في شركة الترام والحافلات الرئيسية، وفق ما أفاد به مراسلو وكالة فرانس برس.

بدعوة من اتحاد النقل، النقابة الرئيسية في تونس، تظاهر العاملون في شركة تونس للنقل (ترانستو) في الصباح أمام مقر الحكومة في القصبة، للتنديد بالتأخير في دفع رواتبهم وعدم صرف مكافأة نهاية العام لهم.

أدى هذا الاحتجاج إلى تعليق غالبية خطوط الترام والحافلات في تونس الكبرى، وفق شركة تونس للنقل، كما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة على طرق العاصمة وضواحيها.

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كان العاملون في الشركة نظموا إضرابًا في أوائل نوفمبر خلال العطلة المدرسية التي تتنقل فيها العديد من العائلات ضمن العاصمة.

وتدير ترانستو حاليًا 250 حافلة و15 قطارًا لربط العاصمة بمنطقة تونس الكبرى التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة.

وترزح تونس تحت عبء ديون تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمكنت منتصف أكتوبر من الحصول على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي لصرف قرض جديد لها بنحو ملياري دولار، لكنها ما زالت تنتظر الموافقة النهائية.

في المقابل، التزمت الحكومة بإصلاحات أهمها التخلي التدريجي عن دعم المنتجات الأساسية وخاصة المحروقات والكهرباء، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة التي تحتكر قطاعات النقل والمياه والطاقة والحبوب والأدوية.

كما تعاني البلاد من انقسامات سياسية كبيرة منذ تولي الرئيس قيس سعيد جميع السلطات في يوليو 2021.

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