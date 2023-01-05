تونس تشتري القمح اللين وعلف الشعير في مناقصة دولية

قال تجار أوروبيون إن من المعتقد أن مشتري الحبوب التونسي اشترى نحو 100 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية، اليوم الخميس.

وأضافوا أنه من المعتقد أنه تم شراء القمح في 4 شحنات يتكون كل منها من 25000 طن بأقل سعر بلغ 381.86 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.

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يُشار إلى أن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، حذر يوم الأربعاء، من أن بلاده قد لا تستطيع السيطرة على معدلات التضخم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات، مدافعا عن قراره رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

ورفع البنك، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 8% من 7.25% في ثالث زيادة خلال العام الماضي. لكن قرار رفع الفائدة أثار غضب الحكومة.

قال وزير الاقتصاد سمير سعيد، إن الزيادة البالغة 75 نقطة أساس كانت كبيرة وستزيد مصاعب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى تونس، التي تكافح لحل أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي، وتشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.