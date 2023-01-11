بوتين: الاقتصاد الروسي في حالة "مستقرة"

قال الرئيس، فلاديمير بوتين، إننا سنواصل تنفيذ البرامج والخطط الاجتماعية والاقتصادية على نطاق واسع.

وأضاف بوتين خلال أول اجتماع حكومي في العام 2023، أن الاقتصاد الروسي، وكذلك الأنظمة المالية والمصرفية في البلاد، في حالة مستقرة.

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وأشار إلى أن روسيا حققت عائدات إضافية بقيمة 200 مليار روبل من صادرات النفط والغاز، وتسمح هذه الأموال بحل القضايا الضرورية، وفقا لوكالة "تاس".

وأوضح أن من أولويات عمل الحكومة الروسية هو زيادة الأجور الحقيقية للمواطنين والحد من الفقر.

وتابع: "يجب العمل على تشجيع الاستثمار في المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما بحظر بيع النفط والمنتجات البترولية للدول التي تقر حدا أقصى لسعر بيع الخام الروسي ابتداء من فبراير المقبل.

وبحسب القرار، يستمر حظر التصدير لمدة 5 أشهر تنتهي في الأول من يوليو المقبل.

قال مركز أبحاث فنلندي إن سقف أسعار النفط الروسي يكلف الكرملين 160 مليون يورو (172 مليون دولار) في اليوم، وسط محاولة الغرب عرقلة آلة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكر تقرير لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف "CREA" ومقره هلسنكي، أن الإيرادات المفقودة سترتفع إلى 280 مليون دولار يومياً عندما يتم تمديد الحد الأقصى ليشمل المنتجات المكررة اعتباراً من 5 فبراير.