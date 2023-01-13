الاقتصاد البريطاني ينمو بشكل غير متوقع في نوفمبر

حقق الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع بعض النمو المتواضع في نوفمبر، مما قلل من احتمال الانزلاق إلى ركود تقني في الربع الأخير من العام الماضي على الرغم من أن الصورة الأوسع قاتمة.

أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0.1% في نوفمبر مقارنة بأكتوبر.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في نوفمبر.

كما أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أنه في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3٪، وهو نفس معدل الانكماش المتوقع في استطلاع رويترز.

وسيعتبر انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر بمثابة ركود، بناءً على التعريف شائع الاستخدام في أوروبا.