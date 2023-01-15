بوتين: الاقتصاد الروسي مستقر ومعدلاته أفضل مما كان متوقعا
قال الرئيس، فلاديمير بوتين، إن الاقتصاد الروسي مستقر ومعدلاته أفضل مما كان متوقعا.
وتم تجنب انهيار الاقتصاد الروسي الذي كان متوقعاً، والانخفاض بنسبة 8 - 10% لإجمالي الناتج المحلي، حيث تم حصره في نطاق 3 - 4%.
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وقبل أيام قال بوتين خلال أول اجتماع حكومي في العام 2023، إن الاقتصاد الروسي، وكذلك الأنظمة المالية والمصرفية في البلاد، في حالة مستقرة.
وحققت روسيا عائدات إضافية بقيمة 200 مليار روبل من صادرات النفط والغاز، وتسمح هذه الأموال بحل القضايا الضرورية، وفقا لبوتين.
وأوضح أن من أولويات عمل الحكومة الروسية هو زيادة الأجور الحقيقية للمواطنين والحد من الفقر.
وتابع: "يجب العمل على تشجيع الاستثمار في المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا".
كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد قال إن روسيا ستكون قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 490-500 مليون طن من النفط في عام 2023.
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