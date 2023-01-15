معدل التضخم في سلطنة عُمان يسجل 1.98% خلال ديسمبر

بلغ معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال شهر ديسمبر 2022 نحو 1.98% وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المجموعات الرئيسة السلعية في شهر ديسمبر 2022م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2021م، كمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.05%.

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وكذلك ارتفاع مجموعة الصحة بنسبة 3.82%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 2.27%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.87%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.09%، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.05%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.63%، ومجموعة النقل بنسبة 0.41%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.05%، نقلاً عن وكالة الأنباء العُمانية.

في حين أظهرت مجموعة الاتصالات انخفاضًا بنسبة 0.06%، أما مجموعة التبغ فقد شهدت استقرارًا دون أي تغيير.

ووفقًا لبيانات مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ارتفع مؤشر أسعار الزيوت والدهون بنسبة 19.49%، ومؤشر أسعار اللحوم بنسبة 8.42%، وأسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 7.65%، وأسعار الفواكه بنسبة 6.51%، وأسعار المشروبات غير الكحولية بنسبة 5.43%، وأسعار الخبز والحبوب بنسبة 5.10%، وأسعار المواد الغذائية الأخرى بنسبة 2.75%، وأسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 2.33%.

فيما أظهرت أسعار الأسماك والأغذية البحرية انخفاضًا بنسبة 5.80%، ومجموعة الخضروات بنسبة 1.03%.

أما على مستوى المحافظات فقد شهدت محافظة البريمي أعلى معدل للتضخم بنسبة 3.3%، ثم محافظة الداخلية بنسبة 2.5%، تليها محافظة شمال الباطنة بنسبة 2.3%، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 2%، تليها محافظة مسقط بنسبة 1.8%، وسجلت محافظتا شمال وجنوب الشرقية ومحافظة ظفار أدنى معدل للتضخم بنسبة 1.7% لكل منهم.