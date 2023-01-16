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دافوس

المنتدى الاقتصادي العالمي ينطلق في دافوس اليوم

مخاطر الدخول في ركود عالمي وكيفية تجنبه أبرز ما يناقشه

دبي - العربية.نت
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تنطلق في دافوس السويسرية، اليوم الاثنين، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، وسط حضور قياسي من الشخصيات الحكومية والقطاع الخاص.

وسيشارك في المنتدى 52 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 56 وزيرا للمالية، وأكثر من 600 رئيس تنفيذي.

ومن أبرز المواضيع، التي ستهيمن على المنتدى، هي المخاطر قصيرة الأجل مثل ارتفاع تكاليف المعيشة وكيفية تجنب حدوث ركود عالمي هذا العام، وتراجع جهود مكافحة التغير المناخي.

ويقام المنتدى في نسخة هذا العام (2023)، التي سيغيب عنها الوفد الروسي للسنة الثانية على التوالي، تحت عنوان "التعاون في عالم منقسم".

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