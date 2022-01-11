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منتدى دافوس يرصد مخاطر تهدد التعافي العالمي.. هذه أبرزها

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اقتصاد عالمي

منتدى دافوس يرصد مخاطر تهدد التعافي العالمي.. هذه أبرزها

شملت التغيير المناخي وتآكل التماسك الاجتماعي والأزمات المعيشية والصحة النفسية

دبي - العربية.نت

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أظهر استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، شمل أكثر من ألف شركة وحكومة وأكاديميين أن 10% فقط يتوقعون تسارع التعافي العالمي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وذكر الاستطلاع أن 16% فقط لديهم نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد العالمي.

وبرز التغير المناخي في صدارة المخاطر بحسب تقرير المخاطر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

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في حين شملت المخاطر التي تزايدت بسبب جائحة كورونا تآكل التماسك الاجتماعي والأزمات المعيشية والصحة النفسية.

ويسلط تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء أيضًا على أربعة مجالات للمخاطر الناشئة هي الأمن السيبراني، وانتقال غير المنظم إلى طرق صديقة للبيئة إلى جانب الهجرة والمنافسة في الفضاء.

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