اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جون كيري
مبعوث المناخ الأميركي جون كيري
التغير المناخي

المبعوث الأميركي: "الوقت ينفد" أمام مكافحة تغير المناخ

كيري: أكثر ما تشتد الحاجة إليه للتصدي لتغير المناخ وتحقيق اقتصاد منخفض الكربون هو "المال فالمال ثم المال"

دافوس - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مبعوث المناخ الأميركي، جون كيري، اليوم الثلاثاء، إن "الوقت ينفد" أمام العالم لمكافحة تغير المناخ.

وأضاف أنه غير مقتنع بأنه سيتسنى الوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون في الوقت المناسب لتجنب أسوأ الآثار بالنسبة لبعض الفئات الأكثر ضعفا وعرضة لآثار تغير المناخ.

وأردف كيري أن أكثر ما تشتد الحاجة إليه للتصدي لتغير المناخ وتحقيق اقتصاد منخفض الكربون هو "المال فالمال ثم المال".

غازبروم الروسية تخفض إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا 8% اليوم طاقة الغاز الروسي غازبروم الروسية تخفض إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا 8% اليوم

كان جون كيري، قال إن الغاز الطبيعي يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في إبطاء ارتفاع درجة حرارة الأرض، إذا سارع المنتجون من جهودهم لاحتواء انبعاثات الكربون.

وذكر كيري في تصريحات على هامش منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي، أن زيادة استخدام الغاز يمكن أن تساعد في خفض الانبعاثات بنسبة 30% إلى 50%.

وأشار إلى أن الغاز هو جزء من مجهودات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً أن تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول 2050 يجب أن يتزامن مع امتلاك قدرة إنتاجية كبيرة للغاز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تحتوي المؤسسة الملكية البريطانية الأزمة مع الأمير هاري قبل حفل تنصيب الملك تشارلز؟ هل تحتوي المؤسسة الملكية البريطانية الأزمة مع الأمير هاري قبل حفل تنصيب الملك تشارلز؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط