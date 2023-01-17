المبعوث الأميركي: "الوقت ينفد" أمام مكافحة تغير المناخ
كيري: أكثر ما تشتد الحاجة إليه للتصدي لتغير المناخ وتحقيق اقتصاد منخفض الكربون هو "المال فالمال ثم المال"
قال مبعوث المناخ الأميركي، جون كيري، اليوم الثلاثاء، إن "الوقت ينفد" أمام العالم لمكافحة تغير المناخ.
وأضاف أنه غير مقتنع بأنه سيتسنى الوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون في الوقت المناسب لتجنب أسوأ الآثار بالنسبة لبعض الفئات الأكثر ضعفا وعرضة لآثار تغير المناخ.
وأردف كيري أن أكثر ما تشتد الحاجة إليه للتصدي لتغير المناخ وتحقيق اقتصاد منخفض الكربون هو "المال فالمال ثم المال".
كان جون كيري، قال إن الغاز الطبيعي يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في إبطاء ارتفاع درجة حرارة الأرض، إذا سارع المنتجون من جهودهم لاحتواء انبعاثات الكربون.
وذكر كيري في تصريحات على هامش منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي، أن زيادة استخدام الغاز يمكن أن تساعد في خفض الانبعاثات بنسبة 30% إلى 50%.
وأشار إلى أن الغاز هو جزء من مجهودات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً أن تحقيق هدف الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول 2050 يجب أن يتزامن مع امتلاك قدرة إنتاجية كبيرة للغاز.
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