معدل التضخم الألماني المنسق ينخفض إلى 9.6% في ديسمبر

قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن التضخم في البلاد تراجع بشكل أكبر في الشهر الأخير من عام 2022.

وأوضح أن التضخم المنسق أوروبياً انخفض إلى 9.6% على أساس سنوي في ديسمبر، من 11.3% في نوفمبر، و 11.6% في أكتوبر.

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وقال المكتب الذي ينشر بيانات أكثر تفصيلا على موقعه الإلكتروني، إنه بالنسبة لعام 2022 بأكمله، بلغ التضخم المنسق 8.7%.